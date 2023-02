https://fr.sputniknews.africa/20230201/renseignement-russe-lotan-monte-ses-taux-mais-ninfligera-pas-de-defaite-strategique-a-moscou-1057796224.html

Renseignement russe: "L’Otan monte ses taux" mais n’infligera pas de défaite stratégique à Moscou

La Russie constate la hausse des volumes et de la gamme des armes envoyées au "régime fantoche de Kiev", a indiqué à Sputnik le directeur du Service russe des renseignements extérieurs (SVR) Sergueï Narychkine.D’après lui, cela indique que les États-Unis sont "bien déterminés à faire la guerre à la Russie jusqu’au dernier Ukrainien".Des chasseurs pour Kiev?Dès que Washington et Berlin se sont entendus sur la livraison de chars lourds Abrams et Leopard à Berlin, Kiev a commencé à demander une assistance sous forme d'avions et de missiles. En réaction, Emmanuel Macron n’a pas exclu le 30 janvier l’éventuel envoi de chasseurs à l'Ukraine à condition que cette décision "ne soit pas escalatoire" et n'affaiblisse "pas la capacité de l'armée française". Il a souligné d’ailleurs qu’il n'était pas question de "toucher le sol russe".De son côté, Joe Biden a catégoriquement rejeté l’idée d'envoyer à l'Ukraine des avions de combat américains F-16. Cependant, selon Reuters, le nouveau lot d'armes que les États-Unis s'apprêtent à fournir à l'Ukraine pourrait comprendre pour la première fois des roquettes à plus longue portée, notamment des missiles de petit diamètre lancés depuis le sol (GLSDB). Capable de voler jusqu’à 150 km, ils peuvent perturber les arrières russes et atteindre des cibles militaires qui sont actuellement hors de la portée de l’armée ukrainienne.

