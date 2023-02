https://fr.sputniknews.africa/20230221/poutine-devoile-la-reponse-russe-a-la-livraison-a-lukraine-de-munitions-a-longue-portee-1057975098.html

Poutine dévoile la réponse russe à la livraison à l’Ukraine de munitions à longue portée

Poutine dévoile la réponse russe à la livraison à l’Ukraine de munitions à longue portée

Dans son discours devant le parlement russe Vladimir Poutine a révélé la réponse de la Russie à la livraison à l’Ukraine d’armes à longue portée. 21.02.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a réagi à l’hypothèse de livraisons à l’Ukraine d’armes à longue portée. Le Président russe a jugé cette mesure naturelle. Les Occidentaux augmentent les livraisons d’armes et de matériels de guerre à l’Ukraine. Moscou a déclaré à maintes reprises que cela ne promettait rien de bon à Kiev et ne faisait que pérenniser le conflit et que les convois d’armes devenaient une cible légitime de l’armée russe.Volodymyr Zelensky a annoncé le 17 février que les forces armées ukrainiennes seraient dotées de missiles de longue portée. Une semaine plus tôt, le Times britannique avait révélé que le Royaume-Uni s’apprêtait à livrer des missiles longue portée avec lesquels Kiev comptait frapper la Crimée. Des missiles antinavires Harpoon et antiaériens Storm Shadows sont en effet dans les plans de Kiev. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a discuté de possibles livraisons avec Volodymyr Zelensky le 8 février.

