La ville de Lougansk dans le Donbass de nouveau visée par les missiles Storm Shadow

La ville de Lougansk dans le Donbass a de nouveau été bombardée avec des missiles franco-britanniques Storm Shadow. C’est la troisième frappe par ces armes de... 15.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-15T12:18+0200

2023-05-15T12:18+0200

2023-05-15T12:23+0200

Les forces ukrainiennes ont tiré ce 15 mai deux missiles de croisière Storm Shadow sur la ville de Lougansk, capitale de la République populaire éponyme (RPL), dans le Donbass, a annoncé la représentation de la RPL auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination des crimes de guerre de l’Ukraine.Sept immeubles, un bâtiment administratif et deux voitures ont été endommagés, selon la représentation. Le bombardement n’a pas fait de victimes, a rapporté sur Telegram Léonid Pasechnik, chef par intérim de la RPL.Selon lui, le quartier de l’ancienne école d'aviation a été visé.Rodion Miroshnik, ancien chef du bureau de représentation de la RPL a posté une vidéo montrant les conséquences des frappes.Frappes précédentesСe n’est pas le premier bombardement de la ville en l’espace de trois jours. Le 12 mai, Lougansk a été visée par des missiles de croisière Storm Shadow et par un missile antiaérien américain ADM-160B MALD, selon les autorités locales. Six enfants ont été blessés, plusieurs bâtiments administratifs ont été détruits ou endommagés.Le 13 mai, Léonid Pasechnik a annoncé que les forces ukrainiennes avaient frappé Ioubileinoïé, banlieue proche de Lougansk.Au total, les forces ukrainiennes ont tiré 3 missiles Storm Shadow et 15 missiles HIMARS sur la République populaire de Lougansk en une semaine, faisant une victime et 16 blessés, toujours selon la représentation de la RPL auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination des crimes de guerre de l’Ukraine.Des armes à longue portéeLa veille, le Royaume-Uni a annoncé avoir transféré des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow à l’Ukraine. D’une portée supérieure à 250 km, ils sont dotés de capacités furtives et développés conjointement par le Royaume-Uni et la France. Cette livraison "demandera une réponse adéquate de nos militaires qui prendront des décisions appropriées du point de vue militaire", a réagi le Kremlin après l’annonce faite par Londres.De plus, le Royaume-Uni a annoncé ce 15 mai la livraison prochaine de "centaines" de missiles anti-aérien et de drones d'attaques. Ce nouveau soutien militaire sera livré au cours des prochains mois.

