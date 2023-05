https://fr.sputniknews.africa/20230513/la-defense-russe-revele-le-sort-des-deux-avions-ayant-tire-des-storm-shadow-sur-lougansk-1059232350.html

La Défense russe révèle le sort des deux avions ayant tiré des Storm Shadow sur Lougansk

La Défense russe révèle le sort des deux avions ayant tiré des Storm Shadow sur Lougansk

Le 12 mai, Kiev a réalisé des frappes avec des missiles de croisière Storm Shadow contre la ville de Lougansk. Ce 13 mai, la Défense russe a fait savoir que... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes ont abattu les deux avions ukrainiens qui ont frappé la ville de Lougansk avec des missiles de croisière Storm Shadow, dont la livraison a été confirmée par Londres, rapporte ce 13 mai le ministère russe de la Défense.Il s’agit d’un Su-24, qui a tiré les projectiles, et d’un MiG-29, qui le couvrait.Des enfants blessésL’armée ukrainienne a réalisé ces frappes alors que la RPL célébrait la fête de la République. Deux explosions ont retenti dans la ville. Six enfants ont été blessés dans ces bombardements. Plusieurs bâtiments administratifs ont été détruits ou endommagés. En outre, les vitres de six immeubles résidentiels ont été abîmées.Ce 13 mai au matin, l’ennemi a tiré un autre missile Storm Shadow sur un quartier de Lougansk. Selon la représentation de la RPL auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination des crimes de guerre de l’Ukraine, une habitante de 80 ans y a été blessée et sept maisons ont été endommagées.

