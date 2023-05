L’armée russe abat deux avions militaires, un hélicoptère et plus de 700 soldats ukrainiens en 24h

https://fr.sputniknews.africa/20230513/larmee-russe-abat-deux-avions-militaires-un-helicoptere-et-plus-de-700-soldats-ukrainiens-en-24h-1059228765.html

Ces dernières 24 heures, l’armée russe a éliminé environ 700 soldats ukrainiens, indique la Défense russe dans son nouveau bilan. Deux avions de combat... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Des chasseurs russes ont abattu un avion de combat Su-24 ukrainien et un chasseur MiG-29 alors qu’ils menaient une frappe contre la ville de Lougansk, a rapporté ce 13 mai le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.L’institution a confirmé l’utilisation par Kiev de missiles de croisière de production anglo-française Storm Shadow, le 12 mai. Ils ont visé l’usine de produits polymères Polypak et l’usine de transformation de viande Milam, toutes deux situées à Lougansk.Un incendie s’est déclaré sur les lieux de la chute des missiles, plusieurs bâtiments résidentiels se sont effondrés, des civils, dont six enfants, ont été blessés, a précisé le porte-parole du ministère russe, Igor Konachenkov.En plus de cela, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près de la ville de Koupiansk dans la région de Kharkov.Les troupes russes ont libéré un nouveau quartier de la ville d’Artiomovsk, dans sa partie nord-ouest, et ont mis en échec un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance à côté de la localité de Novomaïorskoé dans la République populaire de Donetsk. Enfin, un poste de commandement et d’observation d’une brigade d’assaut a été éliminé près de la localité de Krasnoé.Pertes humainesAu total, les forces armées russes ont neutralisé plus de 700 militaires ukrainiens en ces dernières 24 heures. Plus de 285 d’entre eux ont été pris pour cible sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont aussi perdu jusqu’à 170 militaires sur l’axe de Koupiansk, et plus de 155 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, jusqu’à 75 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et une vingtaine sur celui de Kherson.Armes détruitesUne station de guidage de système sol-air ukrainien S-300 a été anéantie, tandis que trois entrepôts de munitions, de missiles et de carburant pour le matériel militaire ont été bombardés.Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent quatre canons automoteurs Akatsiya, trois Gvozdika, ainsi qu’un système de production américaine M777, un obusier D-30 et un Guiatsint-B.La défense antiaérienne russe a aussi abattu 18 drones et intercepté trois projectiles de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 74 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 114 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 424 avions, 231 hélicoptères et 4.117 drones. Elle a détruit 421 systèmes de défense sol-air, 9.119 chars et autres blindés, 1.100 lance-roquettes multiples, 4.806 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 10.167 autres équipements militaires.

