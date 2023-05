Kiev a réalisé ses premières frappes avec des missiles de longue portée Storm Shadow contre Lougansk

https://fr.sputniknews.africa/20230513/kiev-a-realise-ses-premieres-frappes-avec-des-missiles-de-longue-portee-storm-shadow-contre-1059222498.html

L’armée ukrainienne a tiré pour la première fois des missiles de croisière Storm Shadow le 12 mai. C’est la ville de Lougansk, dans la République populaire du même nom (RPL), qui a été frappée, comme l’a annoncé la représentation de la RPL auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination des crimes de guerre de l’Ukraine sur Telegram ce 13 mai.Selon elle, Kiev a utilisé deux missiles de croisière de production anglo-française Storm Shadow et un missile antiaérien américain ADM-160B MALD.Six enfants blessésLes troupes ukrainiennes ont réalisé ces frappes alors que la RPL célébrait la fête de la République. Deux explosions ont retenti à Lougansk. Le panache de fumée était visible au-dessus de la ville, près d'une usine. Six enfants ont été blessés dans ces bombardements. Plusieurs bâtiments administratifs ont été détruits ou endommagés. En outre, les vitres de six immeubles résidentiels ont été abîmées, d’après la représentation de la RPL.Risque de grave escaladeLe 11 mai, Londres avait confirmé avoir transféré des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow à Kiev. Ils sont dotés de capacités furtives et développés conjointement par le Royaume-Uni et la France. Ils sont généralement lancés depuis les airs et ont une portée supérieure à 250 km. La portée de cette munition est donc inférieure à celle des missiles américains ATACMS (environ 300 kilomètres) réclamés depuis longtemps par Kiev.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a exprimé la condamnation de Moscou. Il a noté l’attitude "négative" de la Russie et que cela "demandera une réponse adéquate de nos militaires qui prendront en effet des décisions appropriées du point de vue militaire".À son tour, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Londres franchissait ainsi une nouvelle étape et poussait à l’escalade du conflit.

