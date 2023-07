https://fr.sputniknews.africa/20230731/ce-missile-russe-a-fait-ses-preuves-lors-des-frappes-de-represailles-sur-odessa-1060954254.html

Ce missile russe a fait ses preuves lors des frappes de représailles sur Odessa

Les forces ukrainiennes n'ont pas réussi à abattre les missiles russes P-800 Oniks lors de la récente attaque russe sur Odessa.

2023-07-31T14:11+0200

2023-07-31T14:11+0200

2023-07-31T14:12+0200

La Russie a utilisé "son arsenal de missiles le plus formidable" lors des frappes réalisées en juillet contre la ville portuaire d'Odessa. Y figuraient au moins sept missiles de croisière Oniks, tirés depuis le système de missiles côtiers Bastion déployé en Crimée, précise le média américain International Business Times. Cette attaque "a marqué l'un des incidents les plus graves de l'histoire récente de la région".L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir neutralisé 18 cibles lors de l'attaque. Mais aucun des missiles de croisière P-800 Oniks n'a été intercepté ou abattu. Après l'attaque, des tweets sont apparus selon lesquels la défense antiaérienne avouait ne pas être en mesure d'en abattre parmi ceux qui visaient Odessa, note le site.Une arme performanteSelon le rapport de l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont utilisé un large éventail d'armes lors de l'attaque. Celles-ci comprenaient également cinq missiles de croisière terrestres Iskander-K lancés depuis la Crimée, ainsi que quatre missiles de croisière aériens Kh-22 et des missiles de croisière marins Kalibr tirés depuis la région de la mer Noire. Mais un seul est resté insaisissable.Le missile de croisière P-800 Oniks, également connu sous le nom de Yakhont, est un missile supersonique capable d'atteindre une vitesse élevée, ce qui peut le rendre difficile à intercepter. Il est aussi conçu pour voler à basse altitude, ce qui complique encore les tentatives d'interception.Des représaillesLes frappes sur Odessa et plusieurs autres ports de la mer Noire ont été réalisées en riposte à l'attaque ukrainienne contre le pont de Crimée perpétrée le 17 juillet, dans laquelle un couple a été tué et leur enfant blessé. La Russie a ciblé des ateliers de fabrication et de stockage de vedettes sans pilote ukrainiennes, selon la Défense russe.

