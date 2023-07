https://fr.sputniknews.africa/20230723/nouvelle-frappe-russe-contre-des-sites-de-preparation-dattaques-terroristes-contre-la-russie-1060706562.html

Nouvelle frappe russe contre des sites "de préparation d'attaques terroristes contre la Russie"

Nouvelle frappe russe contre des sites "de préparation d'attaques terroristes contre la Russie"

L'armée russe a effectué une nouvelle frappe de représailles contre des sites où l'Ukraine préparait des "attaques terroristes contre la Russie", selon la... 23.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-23T10:03+0200

2023-07-23T10:03+0200

2023-07-23T10:34+0200

donbass. opération russe

russie

conflit ukrainien

ukraine

frappes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0b/1055805957_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_bf9e4962017d7d5a0798c9a4ec4ba5f6.jpg

La nuit dernière, l'armée russe a réalisé, avec des armes de haute précision et de longue portée basées en mer et dans les airs, une nouvelle frappe contre des sites "de préparation d'attaques terroristes contre la Russie", a annoncé ce dimanche la Défense. Les attaques devaient être effectuées avec des vedettes sans pilote. Des ateliers de fabrication de ces engins ont entre autres été détruits dans les environs de la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire.Des mercenaires étrangers se trouvaient également sur les sites ciblés, a ajouté le ministère.Une semaine de frappesCette semaine, toute une série de frappes russes a ciblé Odessa, Ilyichevsk (Tchernomorsk en ukrainien) et Nikolaïev, sur la mer Noire, qui visaient notamment des sites de production et de stockage de drones aquatiques que Kiev, selon la Défense russe, projetait d'utiliser comme armes dans des attentats antirusses.D'après le maire d'Odessa, il s'agit des frappes de la plus grande envergure depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine.Ces attaques sont une réponse russe à celle de Kiev effectuée le 17 juillet contre le pont de Crimée. L'attaque de deux drones de surface avait alors tué deux personnes et blessé leur enfant de 14 ans. Une partie de la chaussée a été endommagée. Elle devrait être réparée d'ici septembre.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, conflit ukrainien, ukraine, frappes