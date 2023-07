https://fr.sputniknews.africa/20230720/la-russie-porte-des-frappes-de-represailles-sur-des-sites-a-odessa-et-a-nikolaiev-en-ukraine--1060656868.html

La Russie porte des frappes de représailles sur des sites à Odessa et à Nikolaïev en Ukraine

En représailles à la récente attaque de drones contre le pont de Crimée, l'armée russe a porté des frappes avec des armes de haute précision sur des ateliers... 20.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-20T13:30+0200

2023-07-20T13:30+0200

2023-07-20T13:58+0200

La nuit dernière, les forces armées russes ont porté des frappes de représailles avec des armes de haute précision sur des ateliers de fabrication et des dépôts de vedettes sans pilote près des villes d'Odessa et d'Ilyichevsk en Ukraine, a fait savoir ce jeudi le ministère russe de la Défense.En outre, des dépôts de carburant et de munitions ont été détruits près de la ville de Nikolaïev, a ajouté le porte-parole du ministère lors d'un point-presse. Une attaque mortelleIl s'agit de représailles pour le récent attentat contre le pont de Crimée réalisé avec deux drones de surface. Un couple y a été tué et leur enfant blessée le 17 juillet. La chaussée de ce pont reliant la péninsule à la région russe de Krasnodar a été endommagée. La circulation automobile a été suspendue.

