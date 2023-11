Poutine accuse l'Ukraine de vendre des armes aux Talibans

"On dit aujourd'hui que des armes (en provenance d'Ukraine, ndlr) apparaissent au Moyen-Orient . Bien sûr qu'elles y apparaissent, parce qu'on les vend. Ils les vendent aux Talibans*, et ensuite elles sont transférées ailleurs. Tout s'achète et se vend", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec des membres de la Chambre civique.