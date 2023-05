https://fr.sputniknews.africa/20230511/en-ukraine-la-russie-etudie-les-armes-occidentales-selon-le-kremlin-1059184901.html

En Ukraine, la Russie étudie les armes occidentales, selon le Kremlin

Lors du conflit en Ukraine, la Russie étudie les armes occidentales utilisées par Kiev, selon le porte-parole du Kremlin. En ce qui concerne les lenteurs dans... 11.05.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine, qui est de fait un État sponsor du terrorisme depuis son attaque contre le Kremlin, utilise des armes occidentales qui sont étudiées par la Russie, selon le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.Il a également expliqué les lenteurs dans le déroulement de l’opération russe en Ukraine, pays qui s’est porté "de facto" au rang d’État sponsor du terrorisme après sa "tentative d’attaque de drones contre le Kremlin de Moscou où se trouve la résidence du Président russe".Épargner les infrastructures et les vies humainesLa Russie est trop forte pour céderLe porte-parole du Président russe a également reproché à l’Occident d’avoir contraint la Russie à entamer l’opération dans le Donbass, signalant que ce type de comportement envers la Russie était inacceptable."Toutes ces erreurs prises dans leur ensemble ont eu pour effet la décision de Poutine d’entamer l’opération. La Russie est un État trop grand pour pouvoir se comporter de cette façon à son égard. La Russie est un État trop fort pour céder."Les libertés disparuesM.Peskov n’a pas non plus manqué de fustiger l’absence de liberté de parole en Occident où des médias sont interdits dès que leur point de vue diffère de celui des médias mainstream.

