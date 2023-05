https://fr.sputniknews.africa/20230509/cette-nouvelle-arme-russe-qui-change-la-donne-dans-le-conflit-ukrainien-selon-le--telegraph-1059134291.html

Cette nouvelle arme russe qui change la donne dans le conflit ukrainien, selon le Telegraph

La Russie utilise des bombes planantes pour contourner les défenses antiaériennes de l'Ukraine et frapper les forces qui se préparent à l'offensive de... 09.05.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

bombe

défense antiaérienne

conflit ukrainien

"La nouvelle arme russe est en train de changer le cours de la guerre en Ukraine", titre le journal britannique The Telegraph, en faisant référence aux bombes planantes telles que les FAB-500. Les autorités de Kiev ont estimé que l'armée de l'air russe utilisait au moins 20 bombes de ce type par jour.Le porte-parole de l'armée de l'Air ukrainienne, Youry Ignat, a déclaré que cette arme était utilisée "intensément" depuis un mois et l'a décrite comme une "menace sérieuse".Le Telegraph a expliqué que ces bombes dépassent les défenses antiaériennes tactiques ukrainiennes, qui ont été déplacées sur la ligne de front pour soutenir l'offensive tant attendue.La semaine dernière, M. Ignat a déclaré aux journalistes que Kiev était impuissant face à ces bombes et a demandé aux États-Unis et à leurs alliés d'envoyer des chasseurs F-16. Il a réitéré cet appel au Telegraph dimanche.Une bombe épargnant l’avion qui la largueLe magazine américain Military Watch avait précédemment signalé que bien qu’auparavant la Russie n’ait eu qu’un nombre limité de ces bombes, depuis février 2022, elle avait sensiblement augmenté leur stock. Cette hausse doit permettre de répondre aux exigences de l’opération en Ukraine et de se protéger contre la présence croissante de l’Otan à proximité du territoire russe.Selon le média, la portée des systèmes sol-air ukrainiens S-300 de fabrication soviétique ne dépasse pas les 100 kilomètres, contrairement aux modifications modernes du S-300 construit en Russie qui a une portée de 400 km. Cela signifie que les avions russes ont une certaine liberté de déploiement des bombes planantes sans risque élevé d'être touchés.

