Bombes planantes guidées de la Russie et des États-Unis

L’armée ukrainienne a récemment avoué ne rien pouvoir faire contre les bombes planantes utilisées par la Russie. Dans le même temps, la Défense russe affirme avoir pour la première fois détruit en Ukraine une bombe GSDLR créée par Boeing et Saab. Cette infographie de Sputnik compare les caractéristiques des bombes planantes russes et US.