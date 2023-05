https://fr.sputniknews.africa/20230511/le-kremlin-evalue-lavancement-des-objectifs-de-loperation-en-ukraine-1059175118.html

Le Kremlin évalue l’avancement des objectifs de l’opération en Ukraine

Le Kremlin évalue l’avancement des objectifs de l’opération en Ukraine

Les tâches de l’opération militaire russe relatives à la sécurité des habitants du Donbass sont en partie accomplies, selon le porte-parole du Kremlin... 11.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-11T08:51+0200

2023-05-11T08:51+0200

2023-05-11T08:51+0200

donbass. opération russe

dmitri peskov

opération militaire

donbass

frappes

pilonnage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0a/1058479670_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_5081bb61503e0425395dbdf5b1def312.jpg

L’opération militaire russe se poursuivra, car tous les objectifs fixés n’ont pas été atteints, selon le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.Éloigner l’ennemi à une distance suffisanteIl a signalé que la Russie avait réussi à accomplir une partie de cette tâche, mais sa fin est encore loin. Il a mentionné le pilonnage incessant de Donetsk et d’autres villes, ainsi que l’utilisation par Kiev des munitions à uranium appauvri.La Russie a entamé l’opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février 2022. Vladimir Poutine a fait savoir que son objectif consistait à assurer "la protection des gens qui subissent depuis huit ans des exactions et un génocide de la part du régime de Kiev".Selon lui, la Russie a été contrainte l’initier, car il n’y avait plus aucun autre moyen d’agir: "les risques en matière de sécurité étaient tels qu’il n’y avait pas d’autres moyens de réagir".

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

dmitri peskov, opération militaire, donbass, frappes, pilonnage