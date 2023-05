https://fr.sputniknews.africa/20230510/un-general-us-a-la-retraite-devoile-la-plus-grande-peur-de-lotan-en-ukraine-1059150541.html

Un général US à la retraite dévoile la plus grande peur de l’Otan en Ukraine

Le succès ukrainien sur le champ de bataille est la pire peur de l’Otan, selon un ancien commandant suprême des forces alliées en Europe. Selon lui, l’Occident... 10.05.2023, Sputnik Afrique

Le général à la retraite quatre étoiles de l'armée de l'air américaine Philip Breedlove a déclaré que la peur de voir la Russie utiliser une arme nucléaire avait empêché les pays occidentaux d’offrir un soutien décisif à l’Ukraine.Il a signalé que la "guerre des mots" menée par le Président russe ou "comme on dit dans le langage militaire, sa dissuasion" fonctionnait à merveille.Une aide insuffisante pour gagnerSelon lui, les États-Unis tombent dans le piège de cette guerre des mots de Vladimir Poutine, ce qui est la raison de l’aide limitée à l’Ukraine et assure la sécurité de la Russie.L’année dernière, Moscou avait envoyé une note aux pays de l’Otan suite à leurs livraisons d’armes à Kiev. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait signalé que tout fret de matériel de guerre pour l’Ukraine serait une cible légitime. Selon lui, les États-Unis et l’Otan participe directement au conflit non seulement par les fournitures d’armes, mais aussi par l’entraînement d’effectifs au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays.

2023

