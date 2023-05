https://fr.sputniknews.africa/20230504/lukraine-ne-peut-pas-resister-sans-laide-occidentale-admet-washington-1059043619.html

L’Ukraine ne peut pas résister sans l’aide occidentale, admet Washington

Kiev ne peut compter que sur les livraisons occidentales pour continuer le combat, a admis Avril Haines, directrice du renseignement national américain. Moscou... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Un secret de polichinelle. L’armée ukrainienne ne tient que grâce au soutien des occidentaux et ne ferait pas le poids sans ceux-ci. C’est ce qu’a avoué clairement Avril Haines, directrice du renseignement national, devant une commission du Sénat américain. La responsable a admis que la Russie disposait d’un potentiel trop important pour que Kiev l’affronte seul.Le conflit serait déjà finiLe constat américain rejoint d’ailleurs celui de Moscou. Fin mars, le ministre russe des Affaires étrangères avait ainsi souligné que sans l’Occident le conflit "aurait pris fin il y a longtemps". Sergueï Lavrov avait ajouté qu’Européens et Américains se servaient du régime de Kiev pour faire peser des "menaces directes" sur la Russie.Cette aide militaire à l’Ukraine fait d’ailleurs de plus en plus grincer des dents outre-Atlantique. En février, des parlementaires républicains avaient ainsi déposé une résolution devant la Chambre des représentants pour mettre fin à ces subsides. Paul Gosar, représentant de l’Arizona avait récemment accusé l’administration Biden d’avoir dépensé plus 200 milliards de dollars, pris dans la poches des contribuables américains, pour "parrainer une guerre par procuration en Ukraine".

