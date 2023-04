https://fr.sputniknews.africa/20230423/scandaleux-moscou-fustige-le-refus-us-doctroyer-des-visas-aux-journalistes-russes-1058801003.html

"Scandaleux": Moscou fustige le refus US d'octroyer des visas a ses journalistes et promet de réagir

Le refus de Washington d'octroyer des visas aux journalistes russes qui devaient couvrir les travaux du Conseil de sécurité est scandaleux et impardonnable, a... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Les Etats-Unis ont fait preuve d'un "comportement hideux" en refusant de délivrer des visas aux journalistes russes pour qu'ils puissent assister aux travaux du Conseil de sécurité de l'Onu, a déclaré ce dimanche 23 avril Sergueï Lavrov.Selon lui, le pays, qui "se dit le plus fort, le plus libre, le plus juste", a commis en effet un geste "lâche".Promesses de riposteDans le même temps, un porte-parole du ministère a déclaré que les reporters US travaillant en Russie "essuieront une attitude similaire" à leur égard.

