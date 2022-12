https://fr.sputniknews.africa/20221214/des-armes-occidentales-fournies-a-lukraine-se-vendent-sur-le-darknet-jusquen-afrique-1057273099.html

Des armes occidentales fournies à l’Ukraine se vendent sur le darknet jusqu’en Afrique

Un bon nombre d’armes livrées à Kiev par les États-Unis et l’UE se retrouvent sur le darknet, a déclaré à Sputnik le chef de la République populaire de... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Certaines armes occidentales envoyées à l’Ukraine se revendent au marché noir jusqu’en Afrique, a déclaré dans un entretien accordé à Sputnik le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline.Selon lui, il est possible de retrouver les armes en question sur le darknet. En particulier, il s’agit de Javelin "dont l’origine est tout à fait évidente". "Cela n’est pas trop caché maintenant", a précisé M.Pouchiline.Néanmoins, il a noté ne pas disposer d’informations sur leur parcours après achat: "Là, on ne peut que supposer".Financement implicite du terrorismeElles tombent entre les mains de terroristes et criminels, et même directement depuis le territoire ukrainien, poursuit-il.Il a d’ailleurs rappelé que le parti républicain des États-Unis avait insisté sur l’impérieuse nécessité de réaliser un audit des aides accordées à l’Ukraine. Selon une source officielle citée par le Washington Post, seuls 10% des 22.000 unités d’armes envoyées à Kiev ont été contrôlées fin octobre.Avertissements de MoscouLa Russie a à plusieurs reprises mis en garde contre cette situation. Vladimir Poutine en a parlé fin octobre. Il a aussi appelé à prêter attention au "marché noir" et au risque que des armes puissantes tombent entre les mains de terroristes et de criminels.En novembre, le représentant russe à l'Onu a rappelé, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, que Moscou avait déjà présenté de nombreuses preuves de ce transfert d’armes qui "alimente des conflits dans le monde entier".

