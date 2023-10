Non dénoncée en Occident, la corruption en Ukraine fournirait des armes à la Palestine

https://fr.sputniknews.africa/20231009/non-denoncee-en-occident-la-corruption-en-ukraine-fournirait-des-armes-a-la-palestine-1062657365.html

Les États-Unis épuiseront leurs ressources en aidant Israël dans son conflit avec le Hamas, selon un expert libanais. Des armes que l'Occident a fournies à... 09.10.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/07/1062608573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97570d55a22a2b2fe4cfc6b46e1038af.jpg

Des voix s'élèvent de plus en plus souvent pour pointer la revente par Kiev d’armes reçues de l'Occident pour faire face à la Russie. Les experts partageant cet avis se trouvent notamment au Liban."Les médias occidentaux taisent les scandales de corruption en Ukraine et de vente d'armes à la Palestine", a ainsi déclaré à Sputnik l'analyste politique libanais Ghassan Jawad. La résistance palestinienne, selon lui, possède des armes de fabrication occidentale transférées depuis l'Ukraine. Auparavant, une partie en était envoyée en Syrie.Un échec du renseignementFaisant écho au New York Times, l'analyste constate lui aussi que le renseignement israélien a raté sa tâche. Ghassan Jawad a également accusé l'Occident de ne privilégier que ses propres intérêts dans n'importe quelle situation.

