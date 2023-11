https://fr.sputniknews.africa/20231103/course-folle-dun-combattant-du-hamas-vers-un-char-israelien---video-1063275451.html

Course folle d’un combattant du Hamas vers un char israélien - vidéo

La vidéo de la destruction d’un char israélien Merkava par un combattant du Hamas vient d’être publiée. Sur les séquences, celui-ci se précipite vers un char... 03.11.2023, Sputnik Afrique

Le Hamas a publié jeudi 2 novembre une vidéo mettant en lumière un exemple en temps réel de l’une des plus grandes préoccupations des planificateurs militaires israéliens concernant leur invasion de Gaza.La vidéo a été filmée par une caméra montée sur un casque. Elle montre un combattant du Hamas se cacher dans des buissons après être sorti d'un tunnel au moment où un char de combat principal israélien Merkava dévalait une route poussiéreuse à l'est du quartier d’Al-Zaytoun de la ville de Gaza.Après une course folle de neuf secondes, le combattant du Hamas se retrouve près du char et place dessus un engin explosif improvisé sur la coque du char, à côté de l'arrière de sa tourelle.Selon le site War Zone, l’engin a été fabriqué à partir d’une grenade propulsée par fusée RPG.Après avoir posé l’explosif, l’homme retourne en courant vers l’entrée du tunnel et tire sur le char avec un lance-roquettes antichar portatif du Hamas Al-Yassin-105.Après le tir de RPG, un éclair lumineux se produit sur le char, sans que l’on sache si c’est l'engin piégé placé sur le char ou le projectile qui a provoqué l'explosion.La vulnérabilité sans l’appui de l’infanterieSelon War Zone, la vidéo montre la vulnérabilité des blindés lorsqu’ils n’opèrent pas de concert avec les forces d’infanterie dans ce que l’on appelle une manœuvre interarmes. Le combattant du Hamas a pu courir jusqu'au char sans entrave, puis revenir en courant jusqu'à l'entrée du tunnel et tirer avec un RPG.Les forces israéliennes mènent une vaste campagne de représailles dans la bande de Gaza en réaction à l'attaque inédite du Hamas du 7 octobre dernier. La semaine dernière, Tsahal a annoncé étendre ses opérations terrestres dans l’enclave.

