Le nombre de chars israéliens Merkava détruits par le Hamas dévoilé

Au cours de l’attaque lancée par le Hamas le 7 octobre contre Israël depuis la bande de Gaza, plusieurs blindés israéliens ont été détruits. Forbes a tenté d’en estimer le nombre."L’assaut stupéfiant" a surpris les Israéliens, et les Palestiniens ont même détruit des chars avec de petits drones.Des images de l’attaque montrent que de nombreux véhicules militaires israéliens ont été détruits ou endommagés, notamment plusieurs chars de combat principaux Merkava Mk4.Un char conçu contre les lance-roquettes portablesForbes rappelle que le Merkava a été spécialement conçu pour survivre aux types d’armes utilisées par les groupes armés de lance-grenades antichars et de roquettes tirées à l’épaule, ainsi que contre des menaces plus avancées. Il dispose notamment du système de protection active Trophy et est considéré comme un leader mondial.Le média signale qu’après sa première attaque-surprise, le Hamas est sur la défensive et risque de subir des pertes extrêmement lourdes face à une armée israélienne beaucoup plus puissante. D’autant plus que les stocks de roquettes et de drones kamikazes sont probablement épuisés."Mais le choc face à l’ampleur des dégâts qu’ils pourraient causer contre une force soi-disant préparée soulèvera de nombreuses questions pendant encore longtemps", indique le média en résumé.Le Déluge d’Al-Aqsa contre les Épées de ferCe 7 octobre, le Hamas a déclenché l’opération Déluge d'Al-Aqsa, tirant plus de 3.000 roquettes sur Israël et progressant dans les alentours de la bande de Gaza.Israël a répondu par la sienne, baptisée Épées de fer.Pour l’heure, les combats ont fait près de 1.600 morts, selon les bilans officiels des deux parties.Du côté israélien, plus de 900 personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive du Hamas. 2.616 personnes ont été blessées.Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et 3.727 blessées selon les autorités locales.

