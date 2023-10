https://fr.sputniknews.africa/20231009/le-hamas-a-fait-tomber-le-mythe-de-la-grande-armee-israelienne-selon-un-ancien-grade-algerien-1062666135.html

"Le Hamas a fait tomber le mythe de la grande armée israélienne", selon un ancien gradé algérien

L’attaque du Hamas sur les territoires israéliens a sévèrement écorné la réputation militaire de l’État hébreu, montrant la faiblesse de son Dôme de fer comme... 09.10.2023, Sputnik Afrique

Des failles mises à jour. L’opération Déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas a mis à mal l’image de l’armée israélienne, a affirmé à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, analyste militaire et ancien colonel de l’armée de l’air algérienne.Le Hamas a notamment su déjouer les services de renseignements israéliens, pour coordonner son attaque après une préparation de plusieurs mois. Le mouvement palestinien a aussi utilisé des moyens modernes en matière de tactique militaire et de guerre électronique, alors qu’aucun radar antipersonnel israélien n’a pu détecter le passage de milliers de combattants au-delà du mur de Gaza. Des succès du Hamas qui mettent en lumière les insuffisances israéliennes.Armement venu d’Ukraine?L’ancien gradé estime par ailleurs possible que des armes venues d’Ukraine puissent se retrouver dans les mains des belligérants du conflit israélo-palestinien. Au vu de la corruption régnant à Kiev, du matériel a fort bien pu se retrouver sur le marché noir, souligne-t-il.Le Hamas va en outre avoir accès à de nouveaux stocks après avoir attaqué plusieurs casernes ces derniers jours, souligne l’expert.Ce 9 octobre, l’ancien Président russe Dmitri Medvedev avait affirmé que des armes de l’Otan livrées à Kiev s’étaient retrouvées en Israël, par le biais du marché noir. Il avait mis en garde contre l’apparition de blindés et même d’avions sur les marchés parallèles.

