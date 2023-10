https://fr.sputniknews.africa/20231009/des-chars-bientot-des-avions-les-armes-livrees-a-kiev-envahissent-le-marche-noir-selon-medvedev-1062656848.html

Les armes livrées à Kiev sont "activement employées en Israël", selon Medvedev

Des heures dorées pour la contrebande. L’armement livré à Kiev par ses alliés a atterri sur le marché noir et alimente désormais divers conflits, dont celui entre Israël et le Hamas, a affirmé Dmitri Medvedev.La corruption qui règne à Kiev incite les autorités à revendre gaz, pétrole, nourriture mais aussi armes, a expliqué l’ancien Président russe. Les marchés parallèles se nourrissent ainsi du matériel de l’Otan fourni à Kiev et la situation pourrait encore empirer. Des chars et même des blindés occidentaux sont susceptibles d’être vendus sous le manteau, a ainsi prévenu le vice-président du Conseil de sécurité russe.Le Hamas en a-t-il profité?Après l’opération Déluge d’al-Aqsa, tous les regards se tournent désormais vers l’armement utilisés par le Hamas. Beaucoup se demandent où le mouvement palestinien a pu se procurer son matériel. Il lui a fallu notamment accumuler des stocks massifs de missiles pour parvenir à surcharger le Dôme de fer, célèbre défense aérienne israélienne. Certains observateurs pointent du doigt des armes venues d’Ukraine.Des soupçons se sont aussi fait jour du côté de l’Atlantique, alors que l’aide américaine à Kiev est de plus en plus critiquée, en particulier chez les Républicains. La députée Marjorie Taylor Greene a ainsi demandé à Washington de travailler avec Tel Aviv pour savoir si les missiles du Hamas provenaient bien du théâtre ukrainien.Des armes issues du conflit en Ukraine se retrouvent également sur d’autres zones de conflit, y compris en Afrique. Ces armements sont achetés par des terroristes aux trafiquants d’armes, ce qui complique encore la tâche des autorités, avait notamment déclaré à Sputnik le Président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, fin juillet. Le dirigeant avait déploré les "faits de corruption" rapportés au sein du gouvernement ukrainien.

