https://fr.sputniknews.africa/20231008/nous-netions-pas-prepares-un-expert-analyse-lechec-des-renseignements-israeliens-1062634631.html

"Nous n’étions pas préparés": un expert analyse l’échec des renseignements israéliens

"Nous n’étions pas préparés": un expert analyse l’échec des renseignements israéliens

L’effet de surprise a joué à plein dans l’opération du Hamas contre Israël, a déclaré à Sputnik Meir Elran, ancien général de brigade. La situation pourrait... 08.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-08T15:25+0200

2023-10-08T15:25+0200

2023-10-08T15:25+0200

international

bande de gaza

hamas

israël

mossad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/07/1062598152_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46cc62823da39920dfc9abf5bae7d5be.jpg

Pris de court. L’offensive menée par le Hamas dans les environs de la bande de Gaza avait été planifiée de longue date mais a surpris les renseignements israéliens, a expliqué à Sputnik Meir Elran, ancien général de brigade et chercheur à l’Institute for National Security Studies (INSS).L’opération signe un "échec majeur" du Mossad et de l’ensemble des services de renseignements israéliens, qui n’ont pas cru qu’un tel scénario pouvait se réaliser. De l’autre côté, le Hamas a réussi son coup en combinant bombardements et pénétration de forces terrestres, souligne l’ancien général de brigade israélien.Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Tel Aviv se laisse ainsi abuser. Le déclenchement de la seconde Intifada avait déjà surpris les autorités israéliennes, rappelle l’expert.Vers le pire?Alors que des exactions sur des civils israéliens ont été observées, notamment des prises d’otages, Meir Elran craint désormais que la situation ne s’envenime. La réponse israélienne sera en tout état de cause "féroce", ce qui pourrait encore aggraver le conflit avec le Hamas, analyse l’ancien gradé.En outre, l’implication d’autres mouvements régionaux, comme le Hezbollah, pourrait encore plus faire déraper le conflit, souligne Meir Elran. Le groupe chiite libanais a d’ailleurs revendiqué plusieurs tirs sur Israël, dans le sillage de l’attaque du Hamas, auxquels Tel Aviv a répondu par des attaques de drones.Ce 7 octobre, le Hamas avait déclenché l’opération Déluge d'Al-Aqsa, tirant plus de 3.000 roquettes sur Israël et progressant dans les alentours de la bande de Gaza. Les combats ont fait plus de 200 morts et 1.000 blessés côté israélien, selon Tsahal, qui a accusé le Hamas d’avoir "massacré des civils" jusque dans leur maison. Dans la bande de Gaza, 313 Palestiniens ont été tués et 1.990 blessés, selon le Hamas.

bande de gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, bande de gaza, hamas, israël, mossad