Kiev révèle les détails de ses négociations militaires avec une délégation US mitigée

En répondant à la demande du Président ukrainien de fournir davantage de munitions à son armée, la délégation de la Chambre des représentants américaine a noté que Kiev n’était pas le seul à en avoir besoin, rapporte le bureau de Volodymyr Zelensky, en publiant une vidéo de la rencontre.Cette délégation bipartite, composée du Républicain French Hill et des Démocrates Michael Quigley et Stephen Lynch, a été reçu par le chef de l’État ukrainien le 30 octobre.Au cours de la réunion, "la poursuite du soutien efficace et global de la part des États-Unis" à l'Ukraine a été discutée, selon le communiqué de la présidence ukrainienne. Volodymyr Zelensky a informé la délégation américaine sur la situation au front et les "besoins prioritaires" des forces armées ukrainiennes.Devenir plus autosuffisanteÀ son tour, Michael Quigley a déclaré que "des situations très désagréables" surviennent dans le contexte de la prise de décision sur l'attribution de l'aide militaire à Kiev, Washington étant le plus important contributeur. Le parlementaire a notamment évoqué des "divisions d'opinions"."Nous avons besoin d'arguments [de la part de l’Ukraine, ndlr] sur l'importance de l'aide économique et humanitaire […]. Je comprends qu'il y a besoin d’obus de 155 mm, mais Israël en a aussi besoin", a-t-il déclaré dans un extrait vidéo mis en ligne sur le compte Telegram du Président ukrainien.Il est temps pour l'Ukraine de devenir plus autosuffisante en matière de production d'armes et de munitions, a-t-il laissé entendre.Soutien américainLe soutien bipartisan continu du Congrès américain à l’Ukraine est loin d’être certain, surtout dans le contexte du conflit au Proche-Orient où Israël mène une opération militaire contre le Hamas.Le 20 octobre, la Maison-Blanche a demandé environ 106 milliards de dollars du Congrès pour répondre aux besoins de l’Ukraine, d’Israël et de la sécurité nationale.Le républicain Mike Johnson, fraichement élu président de la chambre des représentants, a déclaré qu'il était disposé à discuter d'un soutien à Kiev, mais que les programmes d'aide à Israël et à l'Ukraine devraient être considérés séparément.

