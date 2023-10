https://fr.sputniknews.africa/20231031/ces-voitures-ont-connu-des-ventes-record-en-afrique-1063236039.html

Ces voitures ont connu des ventes record en Afrique

Les ventes des marques Toyota et Lexus en Afrique ont affiché une hausse de 22% d’avril à septembre, soit le taux le plus élevé de toutes les autres régions du monde, a annoncé Toyota Motor Corporation dans un rapport fin d’octobre.Le Moyen-Orient suit de près le continent africain avec une croissance de 17%, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe ont enregistré une hausse plus modérée de 9,4% et 7% respectivement.Au niveau mondial, le constructeur japonais a également annoncé une croissance de ses ventes de 8,3% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre un record de 5.596,183 véhicules, selon le rapport.En revanche, certaines régions d'Asie -à l'exception du Japon où les ventes ont grimpé de 34%- ont connu des ventes plus faibles, selon Bloomberg. Les ventes de Toyota en Chine ont crû de moins de 1%, reflétant un changement de préférence des consommateurs envers les véhicules électriques.Des voitures pour l’AfriqueL’Afrique se présente ainsi comme un marché prometteur pour les producteurs d’automobiles dont les constructeurs russes AvtoVAZ et UAZ. Lors du 2e sommet Russie-Afrique qui s’est tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg, plusieurs pays du continent avaient exprimé leur volonté de collaborer avec AvtoVAZ, premier producteur russe des automobiles Lada qui coopère déjà avec des entreprises tunisiennes et égyptiennes.En juillet, AvtoVAZ a annoncé être en discussion avec l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria et le Maroc. L’Algérie est également envisagée, autant pour les exportations que pour un futur assemblage de Lada. Le constructeur et une entreprise éthiopienne se sont mis d’accord fin septembre pour implanter en Éthiopie des lignes d’assemblage, selon l'ambassadeur d’Éthiopie en Russie, Cham Ugala Uriat. Ces voitures sont censées être réalisées aussi bien pour le marché intérieur que pour être exportées vers les pays voisins -les deux Soudan, le Kenya ou la Somalie.Outre AvtoVaz, un autre constructeur russe, UAZ, envisage de livrer un premier lot de 300 pick-up au Ghana avant la fin de l’année, selon le président du Conseil de développement commercial ghanéo-russe. Certains éléments de ses véhicules seront assemblés dans ce pays africain.

