https://fr.sputniknews.africa/20230729/le-ghana-pret-a-acheter-et-assembler-des-pick-up-russes-1060903910.html

Le Ghana prêt à acheter et assembler des pick-up russes

Le Ghana prêt à acheter et assembler des pick-up russes

Une société ghanéenne souhaiterait acheter 300 pick-up au constructeur russe UAZ d’ici la fin de l’année. Certains composants pour les véhicules seront... 29.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-29T14:49+0200

2023-07-29T14:49+0200

2023-07-29T14:49+0200

afrique subsaharienne

ghana

uaz

avtovaz

lada

automobile

industrie automobile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0c/1060490332_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_16c5c59bbcbe03db235e48f193245591.jpg

Une affaire qui roule. Le constructeur automobile russe UAZ devrait livrer 300 pick-up à une entreprise ghanéenne, a déclaré à Sputnik Lawrence Awuku-Boateng, président du Conseil de développement commercial ghanéo-russe.Certains éléments des véhicules seront assemblés au Ghana, dans quatre régions déterminées au cours des négociations, a souligné le responsable.Le Ghana espère en outre pouvoir revendre des véhicules du groupe AvtoVAZ, qui commercialise les célèbres Lada. Une entreprise ghanéenne a déjà fait ses emplettes auprès du constructeur russe et attend désormais le droit de les distribuer, expliquait Lawrence Awuku-Boateng à Sputnik début juin.AvtoVAZ cible l’AfriqueAu-delà du Ghana, les constructeurs automobiles russes continuent de nouer des liens avec le continent africain. AvtoVAZ avait ainsi récemment annoncé être en discussion avec plusieurs pays comme l’Égypte, le Nigéria ou le Maroc pour exporter ses véhicules. L’Algérie est également sur les rangs, pour les exportations comme pour l’assemblage.Il faut dire que le marché africain a de quoi séduire, avec une croissance générale des revenus à l’échelle continentale, une forte urbanisation et un renforcement de la classe moyenne. La demande annuelle est de 2,4 millions de voitures et de 300.000 utilitaires en Afrique, selon un récent rapport du Forum économique mondial (FEM).L’industrie automobile s’est d’ailleurs affirmée dans certains pays du continent, en particulier au Maroc et en Afrique du Sud, qui représentent à eux seuls 80% des exportations africaines. L'Algérie connaît également une croissance rapide dans ce secteur.

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, uaz, avtovaz, lada, automobile, industrie automobile