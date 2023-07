https://fr.sputniknews.africa/20230728/avtovaz-devoile-ses-projets-dassembler-des-lada-dans-ce-pays-maghrebin-1060871745.html

AvtoVAZ dévoile ses projets d’assembler des Lada dans ce pays maghrébin

AvtoVAZ dévoile ses projets d’assembler des Lada dans ce pays maghrébin

Souhaitant organiser l'assemblage de voitures Lada sur le continent africain, le premier constructeur d’automobiles en Russie AvtoVAZ compte notamment le faire... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T14:49+0200

2023-07-28T14:49+0200

2023-07-28T14:49+0200

algérie

afrique

avtovaz

lada

russie

maghreb

égypte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0b/1045336656_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5f0d4af491216291a06a196af10191d9.jpg

Nouvel élan pour le premier constructeur automobile de Russie, AvtoVAZ. Dans une interview à Sputnik, son dirigeant Maxim Sokolov a évoqué des négociations concernant l’exportation de voitures vers l’Afrique et même leur assemblage en Algérie.Les pays où les exportations sont considérées sont l'Éthiopie, le Ghana, le Nigeria, l’Égypte, ainsi que les pays nord-africains, comme le Maroc.Tout en considérant le pays des pharaons comme un centre industriel et logistique d'approvisionnement pour de futures livraisons et, "dans le bon sens du terme, d'expansion pour d'autres pays du continent africain", AvtoVAZ a évoqué des contacts en ce sens avec l’entreprise égyptienne Al Amal.Quid du constructeur français Renault?M.Sokolov a expliqué que l’ancien actionnaire d’AvtoVAZ, l’entreprise française Renault, n’était pas intéressée à élargir les exportations de Lada sur le marché africain: elle visait, en premier lieu, à y livrer ses propres automobiles, alors que les voitures russes partaient vers les marchés de la CEI et des pays voisins.Le dirigeant d’AvtoVAZ a également fait remarquer qu’en amont du sommet à Saint-Pétersbourg, il a rencontré l’ambassadeur d’Afrique du Sud pour discuter, entre autres, de la possibilité de fournir desLada

algérie

afrique

russie

maghreb

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, afrique, avtovaz, lada, russie, maghreb, égypte