https://fr.sputniknews.africa/20230719/ce-pays-africain-invite-la-russie-a-assembler-des-automobiles-sur-son-sol-1060648080.html

Ce pays africain invite la Russie à assembler des automobiles sur son sol

Ce pays africain invite la Russie à assembler des automobiles sur son sol

L’Éthiopie serait ravie de développer des relations avec le constructeur automobile russe AvtoVAZ et accueillerait avec enthousiasme ses investissements, a... 19.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-19T22:51+0200

2023-07-19T22:51+0200

2023-07-19T22:51+0200

international

ethiopie

russie

automobile

industrie automobile

avtovaz

localisation de la production

exportations

économie

afrique de l'est

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103849/13/1038491352_212:0:3853:2048_1920x0_80_0_0_5d2ba72d10498b21dfcf6f673b498b1f.jpg

Les autorités éthiopiennes seraient entièrement prêtes à contribuer aux investissements du groupe russe AvtoVAZ dans le secteur automobile, et particulièrement dans l’assemblage de voitures Lada en Éthiopie, a déclaré le 19 juillet à Sputnik l’ambassadeur du pays en Russie, Uriat Cham Ugala.Il a noté que les livraisons de voitures russes en Éthiopie faciliteraient à la Russie l’accès aux marchés des pays limitrophes.Plus tôt, le dirigeant d’AvtoVAZ, Maxim Sokolov, avait annoncé que l’entreprise était en phase de négociations actives avec Addis-Abeba en vue de lancer les livraisons et l’assemblage de ses automobiles sur le sol éthiopien.Le groupe AvtoVAZ en AfriquePremier constructeur d’automobiles en Russie, AvtoVAZ collabore déjà avec des entreprises tunisiennes et égyptiennes, et espère élargir ses débouchés. La société négocie avec des pays du golfe Persique concernant l'organisation des exportations et de l'assemblage des Lada.La coopération avec l'Iran, la Turquie, les Émirats arabes unis, Oman et la Syrie est elle aussi prometteuse, selon M.Sokolov. Le Vietnam étant considéré comme le partenaire le plus attrayant en Asie du Sud-Est.

ethiopie

russie

afrique de l'est

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ethiopie, russie, automobile, industrie automobile, avtovaz, localisation de la production, exportations, économie, afrique de l'est, afrique subsaharienne