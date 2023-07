https://fr.sputniknews.africa/20230712/des-voitures-russes-a-la-conquete-de-lafrique-et-de-lasie-1060490502.html

Des voitures russes à la conquête de l'Afrique et de l'Asie

Le premier constructeur automobile en Russie travaille "activement" à élargir sa coopération avec les pays d'Afrique et d'Asie, selon le PDG d'AvtoVAZ... 12.07.2023, Sputnik Afrique

Le constructeur automobile russe AvtoVAZ a un riche potentiel de coopération avec les pays africains, a indiqué Maxim Sokolov, PDG de la société, lors de l'exposition Innoprom qui se déroule du 10 au 13 juillet à Ekaterinbourg (Oural).La société, selon lui, mène également des négociations "actives" avec des pays du golfe Persique concernant l'organisation des exportations et de l'assemblage de voitures Lada. La coopération avec l'Iran, la Turquie, les Émirats arabes unis, Oman et la Syrie est elle aussi prometteuse, estime M. Sokolov. Le Vietnam est considéré comme le partenaire le plus attrayant en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.En juin 2023, le responsable avait fait savoir que sa compagnie envisageait d'exporter 15.000 voitures Lada sur la même année, et jusqu'à 50.000 en 2024.Un marché en croissanceSelon un rapport du Forum économique mondial, l'industrie automobile d'Afrique devrait augmenter de près de 40% d'ici à 2027. Cette croissance accompagne la hausse de la demande en véhicules, une forte croissance de la classe moyenne et une urbanisation rapide sur le continent. Premier constructeur d’automobiles en Russie, AvtoVAZ collabore déjà avec des entreprises tunisiennes et égyptiennes, est espère élargir ses débouchés.

