L'industrie automobile africaine en pleine croissance attire la Russie

Avec une hausse de la demande en véhicules et une forte croissance de la classe moyenne en Afrique, la production intérieure augmente également, selon le Forum... 04.05.2023, Sputnik Afrique

Autoexpo Kenya, une foire commerciale internationale pour les automobiles, les pièces détachées et les accessoires, se déroule à Nairobi, la capitale kenyane, les 4, 5 et 6 mai.L'industrie automobile du continent noir devrait augmenter de près de 40% d'ici à 2027, selon un rapport du Forum économique mondial (FEM). Une grande partie de cette croissance peut être assurée par des entreprises locales au sein de la zone de libre-échange continentale africaine nouvellement établie.La création de cette zone a renforcé le succès dans l'industrie automobile des entreprises internationales s'étant associées avec des pays africains, notent les experts du FEM.La Russie lorgne le marché africainDes entreprises automobiles russes manifestent pour leur part un intérêt pour ce marché prometteur. Ainsi, AvtoVAZ, le premier constructeur d’automobiles en Russie, "envisage bien l'Afrique comme un débouché attirant et croissant" où il souhaiterait promouvoir son label, a indiqué à Sputnik Sergueï Ilinski, son directeur des relations publiques.Selon lui, les premiers pas dans cette direction avaient été faits il y a longtemps: une usine d'assemblage fonctionne déjà en Égypte. L'entreprise est en train de développer une stratégie des exportations pour l'Afrique subsaharienne, a ajouté le responsable.Une demande en hausseLa demande intérieure est en effet en hausse en raison de la croissance du revenu disponible à l'échelle du continent accompagnée d’un fort développement de la classe moyenne et une urbanisation rapide. La demande annuelle moyenne est de 2,4 millions de voitures et de 300.000 véhicules utilitaires. Elle est satisfaite principalement par les importations de véhicules d'occasion. Cependant, la production nationale a augmenté durant plusieurs années à raison de 7% par an en moyenne, selon le rapport.À présent, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud exportent environ 56% de leur production en dehors de l'Afrique. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont aujourd'hui en tête du secteur automobile, représentant 80% des exportations africaines, et l'Algérie connaît une croissance rapide, a ajouté le FEM dans son rapport datant de janvier 2023.

