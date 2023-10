https://fr.sputniknews.africa/20231030/voici-ce-qui-menace-grandement-la-plupart-des-pme-dafrique-francophone-selon-un-sondage-1063199331.html

Voici ce qui menace grandement la plupart des PME d’Afrique francophone, selon un sondage

Voici ce qui menace grandement la plupart des PME d’Afrique francophone, selon un sondage

Le changement climatique est perçu comme une menace majeure par 68% des PME dans 13 pays d’Afrique francophone, selon un sondage du Centre du commerce... 30.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-30T16:14+0100

2023-10-30T16:14+0100

2023-10-30T16:14+0100

afrique subsaharienne

maghreb

pme

climat

sondage

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans 13 pays africains d’Afrique francophone estiment que leur activité est fortement exposée aux menaces environnementales, selon le rapport du Centre du commerce international (ITC).Ainsi, 68% des 5.625 PME sondées ont qualifié le changement climatique comme une menace majeure.Les entreprises actives dans le secteur primaire sont préoccupées par les variations de température et la raréfaction de l’eau. Celles opérant dans les secteurs des services et de l’industrie manufacturière se soucient des pénuries d’intrants liées au dérèglement climatique.Malgré cela, seulement 38% des PME de la région en question ont mis en place des stratégies d'adaptation pour réduire leur vulnérabilité.Profil des PMEMenée entre avril et juillet 2023, l’enquête englobe les PME du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, de la République du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du Sénégal et du Togo.Plus de la moitié des sociétés interrogées, soit 55%, sont des microentreprises avec moins de quatre employés. 31% sont des petites entreprises avec de 5 à 19 employés.Environ 83% de ces entreprises opèrent dans le secteur des services, 9% sont actives dans l'industrie manufacturière et 8% dans le secteur primaire (agriculture, mines).

afrique subsaharienne

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maghreb, pme, climat, sondage, menace