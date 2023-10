https://fr.sputniknews.africa/20231025/nous-inspirer-de-lexpertise-russe-le-mali-met-le-paquet-sur-lelevage-et-la-peche-1063085888.html

"Nous inspirer de l’expertise russe": le Mali met le paquet sur l’élevage et la pêche

"Nous inspirer de l’expertise russe": le Mali met le paquet sur l’élevage et la pêche

Producteur de viande et de poisson, le Mali veut passer la vitesse supérieure en s’alignant sur les standards internationaux, a expliqué à Sputnik Adama... 25.10.2023, Sputnik Afrique

Le Mali ne noie pas le poisson. Pour renforcer la filière de la pêche et de l’élevage, Bamako est prêt à nouer divers partenariats, y compris avec la Russie, a expliqué à Sputnik Afrique Adama Camara, conseiller du ministre de l'Élevage et de la pêche, en visite au Congrès international de l'agriculture à Sotchi.Le Mali est en effet un pays traditionnel d’élevage et de pêche, mais la production a été affectée par la situation sécuritaire et les changements climatiques. L’exportation des animaux sur pied constitue toujours la troisième source d'exportation, après le coton et l’or, mais le pays cherche désormais à s’aligner sur les standards internationaux et voudrait installer des unités de transformation pour vendre de la viande plutôt que du bétail.L’expertise des entreprises russes pourrait aider à rationaliser la production, explique Adama Camara.Pêche et alimentation animaleLe Mali se retrouve en outre confronté à la question de l’alimentation animale. Assurer une alimentation de qualité aux élevages est en effet un défi, dans un contexte de "forte pression sur les ressources naturelles" dû au changement climatique, souligne Adama Camara. Là encore, la Russie peut apporter son savoir-faire.Enfin, le Mali possède un grand potentiel de pêche, étant baigné par le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, rappelle Adama Camara. Un environnement propice à la pisciculture, malgré les idées reçues qui feraient du Mali un pays essentiellement désertique. L’objectif est désormais de développer la filière, non seulement pour nourrir les populations locales, mais aussi pour exporter, alors que des échanges avec le Ghana existent déjà.La pisciculture a d’ailleurs connu un développement spectaculaire dans la région subsaharienne ces dernières années, rapportait récemment une étude de Nature Food. La production aquacole a ainsi augmenté de 11% par an depuis 2000, pour atteindre 105.000 tonnes en 2020.

