Voici les dix pays africains les plus chauds en 2023

Voici les dix pays africains les plus chauds en 2023

Au cours de l'été 2023, des vagues de chaleur extrêmes ont battu les records, entraînant une grave menace pour les vies humaines et l'environnement.

Le lundi 3 juillet, le monde a connu la journée la plus chaude jamais enregistrée, avec une température mondiale moyenne atteignant 17,01 degrés Celsius, dépassant le précédent record d'août 2016 de 16,92°C. La semaine du 3 au 9 juillet a elle aussi été la plus chaude jamais enregistrée, selon les données préliminaires de l'Organisation météorologique mondiale.La vague de chaleur a amené les autorités à signaler une augmentation alarmante des décès liés à la canicule, alors que les températures montent au-dessus des 40°C dans de nombreuses régions. L'impact est particulièrement prononcé en Afrique, où les zones équatoriales connaissent les températures les plus élevées de la planète.L'Institut WiseVoter a compilé des données révélant quels sont les dix pays africains les plus chauds en 2023. Cela met en lumière les défis auxquels ils sont confrontés et les mesures qu'ils prennent pour lutter contre le changement climatique. Les menaces et les mesures prisesLes pays les plus chauds du monde sont le Burkina Faso, le Mali, Aruba, le Sénégal, la Mauritanie, Djibouti, la Gambie, les Émirats arabes unis, la Guinée-Bissau et le Niger. La majorité de ces États se trouvent en Afrique. Les autorités concernées et les habitants tentent d'y faire face en adoptant certaines mesures.Le Burkina Faso fait face à une situation grave avec des températures très élevées, ce qui menace l'agriculture, principal moyen de subsistance, et donc la sécurité alimentaire. Les communautés locales sont obligées de conserver de l'eau et de mettre en terre des cultures résistantes à la sécheresse, explique Business Insider Africa.Le Mali fait face à un risque sanitaire important, en particulier pour les populations vulnérables. Avec une flambée des températures au-dessus des 40°C, les autorités sont aux prises avec une augmentation alarmante des décès liés à la chaleur. Le gouvernement met en œuvre des plans d'action et fournit des centres de refroidissement dans les zones urbaines.Le Sénégal, lui aussi confronté à des vagues de chaleur extrêmes, investit dans les sources d'énergie renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.En Mauritanie, qui connaît des températures torrides toute l'année, le gouvernement collabore avec des partenaires internationaux pour promouvoir des projets d'énergie renouvelable et des pratiques durables dans l'industrie de la pêche.Djibouti est confronté à des risques sanitaires liés à la chaleur et à la pénurie d'eau. Le pays exploite donc l'énergie géothermique et met en œuvre des techniques de dessalement innovantes pour sécuriser son approvisionnement en eau.La Gambie est confrontée à des défis de déforestation et de dégradation de l'habitat. Le gouvernement favorise les initiatives de reboisement et les pratiques de gestion durable des terres pour lutter contre la désertification.La Guinée-Bissau est aux prises avec les conséquences de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion côtière, qui ont un impact direct sur ses terres agricoles. Pour y faire face, l’État investit dans des projets d'infrastructure résistants au changement climatique.Le Niger est confronté à des sécheresses prolongées et à des crises alimentaires. Le gouvernement donne la priorité à la gestion durable des terres et investit dans les systèmes d'irrigation.Le Bénin est confronté à des problèmes critiques de stress thermique et de pénurie d'eau. Le pays promeut la conservation de l'eau et met en œuvre des pratiques agricoles intelligentes pour s'adapter à la hausse des températures.Au Soudan du Sud, la chaleur extrême exacerbe les problèmes existants, notamment les conflits et l'insécurité alimentaire. Le pays collabore donc avec des organisations internationales pour développer des pratiques agricoles durables et renforcer la résilience climatique, conclut Business Insider Africa.À l'échelle mondiale, la température moyenne n'a cessé d'augmenter au fil des ans, ce qui provoque des changements significatifs dans les conditions météorologiques et les écosystèmes. Selon les climatologues, si nous continuons à émettre du gaz à effet de serre au rythme actuel, la température de la planète continuera de croître, avec des conséquences potentiellement catastrophiques.

