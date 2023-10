https://fr.sputniknews.africa/20231030/le-peuple-africain-prend-en-main-les-processus-de-paix-et-de-securite-selon-un-expert-gabonais-1063203028.html

Le peuple africain prend en main les processus de paix et de sécurité, selon un expert gabonais

Le peuple africain prend en main les processus de paix et de sécurité, selon un expert gabonais

Alors que les conflits tant en Ukraine qu’entre Israël et la Palestine font la Une des médias, ceux qui ont cours en Afrique sont ignorés du grand public. Au... 30.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-30T17:20+0100

2023-10-30T17:20+0100

2023-10-30T17:21+0100

zone de contact

podcasts

afrique

gabon

conflit

paix

sécurité

éducation

pauvreté

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1e/1063202815_0:35:839:506_1920x0_80_0_0_d770ed295a7b5af1d2d3096936fa5aba.jpg

Le peuple africain prend en main les processus de paix et de sécurité, selon un expert gabonais Alors que les conflits tant en Ukraine qu’entre Israël et la Palestine font la Une des médias, ceux qui ont cours en Afrique sont ignorés du grand public. Au micro de Sputnik Afrique, le président de l’Union paix et sécurité africaines nous donne les causes et des pistes pour résoudre les troubles sur le continent.

"Les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. C'est d'abord ça le fondamental. Nous sommes la solution à nos propres problèmes. C'est de ce que nous voulons, une Afrique intégrée, une Afrique qui parle d'une seule voix au concert des nations. Nous ne sommes pas contre les partenaires. Mais d'abord, la solution doit venir de nous-mêmes. Et nous allons pacifier l'Afrique parce que nous croyons fermement que nous sommes des acteurs de la résolution de nos conflits. Nous ne devons pas être des spectateurs et le peuple africain prend en main ces processus de paix et de sécurité en Afrique", déclare Roll Stéphane Ngomat, diplomate gabonais, expert en relations internationales et président de l’Union paix et sécurité africaines.Retrouvez également dans ce numéro:- Fatoumata Camara, directrice du Centre d’insémination artificielle et de transplantation embryonnaire du Mali, sur l’élevage et la production de lait dans son pays;- Hamadou Tidiany Diarra, chercheur au sein de l’Institut d’économie rurale du Mali, sur le potentiel de l’élevage malien et ses perspectives de croissance;- Lassana Sidy Mouleikafou, physiothérapeute malien, sur les bienfaits de ses produits en vue d’une future exportation en Russie ;- Roman Kalentiev, ministre de l’Agriculture de la région russe de Penza, sur les échanges commerciaux avec l’Afrique;- Igor Milovanov, chef du Congrès international de l’Agriculture ASIAEXPO de Sotchi, sur le bilan de cet événement.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Un milliardaire africain fait un don généreux à des étudiants nigérians;- L’Union islamique africaine cherche à élaborer des mécanismes de soutien aux Palestiniens;- L’Afrique du Sud est championne du monde de rugby.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, gabon, conflit, paix, sécurité, éducation, pauvreté, аудио