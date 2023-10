https://fr.sputniknews.africa/20231028/les-allies-craignent-limpuissance-des-etats-unis-a-aider-simultanement-israel-et-lukraine-1063135733.html

Les alliés craignent l'impuissance des États-Unis à aider simultanément Israël et l’Ukraine

Washington ne semble pas avoir suffisamment de moyens pour fournir une assistance militaire à l’Ukraine, à Taïwan et à Israël en même temps, rapporte... 28.10.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine, Taïwan, Israël: la multiplication des défis simultanés mettrait à l’épreuve la capacité de réponse des États-Unis.L’industrie de défense américaine a du mal à produire suffisamment d’obus d’artillerie pour satisfaire aux besoins de l’armée ukrainienne, relate Bloomberg. Le Pentagone envoie des défenses aériennes au Proche-Orient pour accorder un soutien à Israël attaqué récemment par le Hamas. Taïwan, un autre allié américain que la Chine considère comme l’une de ses provinces, a augmenté ses commandes d’armes américaines.Multitude de demandesLes fabricants d'armes américains avaient du mal à honorer leurs commandes dans un contexte de conflit en Ukraine et d'escalade du conflit palestino-israélien, avait relaté le media Hill.À son tour, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du Président américain, avait assuré que les États-Unis disposeraient de suffisamment de force pour soutenir simultanément l'Ukraine, Israël et leurs alliés dans la région Indo-pacifique.Actuellement, Israël recherche certains types d’obus dont l’Ukraine a besoin, selon Bloomberg. De plus, les États-Unis qui avaient précédemment révoqué ses ressources du Proche-Orient, sont contraints de demander à Israël le report de l'opération à Gaza afin de renforcer à nouveau ses propres forces dans la région, selon une source de l’agence. Taïwan, dans le même temps, a commandé des armes de défense aérienne similaires qu’Israël et l’Ukraine utilisent.La position russeLa Russie avait précédemment envoyé une note aux pays de l'Otan concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine. Toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie, a plusieurs fois déclaré Moscou.Quant à l’escalade au Proche-Orient, Moscou a récemment appelé les parties à cesser les hostilités. Le règlement de la crise n'est possible que sur la base d'une formule de "deux États" approuvée par le Conseil de sécurité de l'Onu, a fait savoir Vladimir Poutine. Cette formule prévoit la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.

