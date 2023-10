https://fr.sputniknews.africa/20231027/les-etats-unis-frappent-des-sites-iraniens-en-syrie-1063110031.html

Les États-Unis frappent des sites iraniens en Syrie

Le chef du Pentagone Lloyd Austin a annoncé les frappes américaines contre des installations utilisées par le Corps des gardiens de la révolution islamique... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Le 26 octobre, les États-Unis ont lancé un raid aérien contre des sites des forces iraniennes et des groupes affiliés dans l’est de la Syrie, selon un communiqué du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.Reuters rapporte en se référant à une source au sein du Pentagone que les frappes menées par des chasseurs F-16 avaient visé des dépôts d’armes et de munitions.Lloyd Austin a précisé que l’attaque n’était pas liée au conflit entre Israël et le Hamas et ne constituait pas un changement d’approche envers ce conflit.Il l’a qualifiée de réponse à une série d’attaques en cours contre le personnel américain en Irak et en Syrie qui avaient commencé le 17 octobre.Selon le chef du Pentagone, à la suite de ces attaques, un entrepreneur civil américain est décédé des suites de ses blessures et 21 membres du personnel américain ont été légèrement blessés."L’Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces attaques contre nos forces. Nous ne les laisserons pas. Nous n’hésiterons pas à prendre des mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre peuple", a-t-il ajouté.Le porte-parole du Pentagone Pat Ryder avait précédemment annoncé que du 17 au 26 octobre les militaires américains avaient subi 16 attaques en Irak et en Syrie.Avertissement de la Maison-BlancheLe 26 octobre, le porte-parole de la Maison-Blanche John Kirby a fait savoir que Joe Biden avait envoyé un message au guide suprême iranien ayatollah Ali Khamenei mettant en garde Téhéran contre les attaques visant le personnel américain au Moyen-Orient."Un message direct a été transmis", a déclaré le porte-parole lors d'un point de presse, refusant de donner plus de détails.La veille, Joe Biden a déclaré qu'il avait averti l'ayatollah que les États-Unis réagiraient si les forces américaines continuaient d'être ciblées, mais n'a pas précisé comment le message avait été communiqué.Attaques contre les bases USLes 18 et 19 octobre, des contingents américains en Syrie et en Irak ont subi plusieurs attaques de roquettes et de drones.Le 19 octobre, la base militaire américaine d'Aïn al-Assad, dans l'ouest de l'Irak, a été visée par deux attaques à la roquette, indiquait l’agence Reuters. Cette agression n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Peu avant, la base américaine dans la région d’al-Tanf en Syrie avait été aussi la cible des drones, qui a été revendiquée par la Résistance islamique en Irak.

