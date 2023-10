https://fr.sputniknews.africa/20231024/deux-bases-militaires-americaines-attaquees-par-des-drones-en-syrie-1063041659.html

Deux bases militaires américaines attaquées par des drones en Syrie

Les forces américaines ont été prises pour cible par des drones le 24 octobre en Syrie, sans que des blessés soient à déplorer, a indiqué le Pentagone. Le... 24.10.2023, Sputnik Afrique

La Résistance islamique en Irak, qui comprend des groupes armés chiites, a revendiqué une attaque contre deux bases militaires américaines en Syrie avec des drones.Deux drones d'attaque ont été "abattus" à l'aide de "système de défense", sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer parmi les forces américaines, a-t-il indiqué, sans fournir davantage de détails.Attaques contre les bases USLes 18 et 19 octobre, des contingents américains en Syrie et en Irak ont subi plusieurs attaques de roquettes et de drones.Le 19 octobre, la base militaire américaine d'Aïn al-Assad, dans l'ouest de l'Irak, a été visée par deux attaques à la roquette. Cette agression n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Peu avant, la base américaine dans la région d’al-Tanf en Syrie avait été aussi la cible de drones, ce qu’a revendiqué la Résistance islamique en Irak.La base d'al-Tanf est une installation militaire exploitée par une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Elle a été créée sans le consentement de Damas en 2014 pour contrer Daech* dans deux pays à la fois, elle est donc située à la frontière de la Syrie, de l'Irak et de la Jordanie, dans la province de Homs. * Organisation terroriste interdite en Russie.

