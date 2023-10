https://fr.sputniknews.africa/20231020/ce-nest-que-le-debut-un-analyste-syrien-sur-les-attaques-contre-les-bases-militaires-us-1062963788.html

"Ce n’est que le début": un analyste syrien sur les attaques contre les bases militaires US

"Ce n’est que le début": un analyste syrien sur les attaques contre les bases militaires US

Les récentes attaques contre les troupes US déployées en Syrie et en Irak arrivent en réaction à la politique US dans le Moyen-Orient qui "empoisonne la région... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Les frappes des bases américaines en Syrie et en Irak à la mi-octobre, surviennent en riposte aux actions de "l’entité sioniste" mais aussi à la politique des États-Unis, dévastatrice pour l’ensemble des pays de la région, a affirmé auprès de Sputnik Ali Maksud, expert syrien en questions militaro-stratégiques.Ce qui se passe actuellement en Palestine, au Liban et en Syrie, est une affaire non seulement d’Israël, mais aussi des États-Unis, qui "empoisonnent la région entière avec leur politique", a tranché l’expert syrien.Des bases américaines en Syrie ont été visées en même temps que celles en Irak. Un pipeline situé près d’une base américaine en Syrie a également été touché et le destroyer américain USS Carneya intercepté plusieurs missiles au large des côtes du Yémen dans la mer Rouge, a détaillé Ali Maksud.Pour lui, tout cela indique que "la région s’unit contre un ennemi commun en la personne de Washington", a-t-il affirmé.Le fait que l’opération au sol israélienne contre la bande de Gaza est remise en question, prouve que l’administration Biden est sérieusement alarmée par les réactions des États de Moyen-Orient, a estimé Ali Maksud. Selon ce dernier, une intervention directe de la Maison-Blanche dans le conflit israélo-palestinien "entraînerait des conséquences encore plus graves et destructrices, notamment pour les dirigeants américains".Attaques contre les bases USLes 18 et 19 octobre, des contingents américains en Syrie et en Irak ont subi plusieurs attaques de roquettes et de drones.Le 19 octobre, la base militaire américaine d'Aïn al-Assad, dans l'ouest de l'Irak, a été visée par deux attaques à la roquette, indiquait l’agence Reuters. Cette agression n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Peu avant, la base américaine dans la région d’al-Tanf en Syrie avait été aussi la cible des drones, qui a été revendiquée par la Résistance islamique en Irak.

