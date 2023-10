https://fr.sputniknews.africa/20231028/le-senegal-acquiert-des-biens-de-son-premier-president-lors-dune-vente-aux-encheres-en-france-1063142232.html

Le Sénégal acquiert des biens de son premier Président lors d'une vente aux enchères en France

Le Sénégal acquiert des biens de son premier Président lors d'une vente aux enchères en France

Le Sénégal a officiellement acheté en France des biens de son ancien président Léopold Sédar Senghor. Une quarantaine d’objets personnels, d’une valeur de... 28.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-28T16:09+0200

2023-10-28T16:09+0200

2023-10-28T16:11+0200

afrique subsaharienne

sénégal

leopold sédar senghor

france

vente aux enchères

président

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/09/1052068770_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_917b059ab60876e04c7db087dc91380d.jpg

Au total, 41 objets ayant appartenus à Léopold Sédar Senghor et à sa femme Colette Hubert ont été acquis en France par l’État sénégalais, a annoncé le 25 octobre le ministère sénégalais de la Culture.Prévus initialement pour être vendu le 21 octobre à l’hôtel des ventes aux enchères de Caen (nord-ouest de la France), ces objets ont été révoqués suite à la demande du Président sénégalais Macky Sall. La totalité des lots de cette vente a fait l'objet d'une cession amiable avec le Sénégal, a fait savoir auprès de l’AFP Solène Lainé, commissaire-priseuse à l'hôtel des ventes aux enchères de Caen.Le coût de l’opération, tous frais inclus, monte à 244.000 euros.Objet de valeurParmi ces objets se trouvent des bijoux et des décorations militaires de l'ex-chef d'État ainsi que divers autres objets, comme des cadeaux diplomatiques, des stylos-plumes en or.Ils seront intégrés au patrimoine national. "La préservation de la mémoire du Président Senghor, dont la vie et l’œuvre sont de parfaites illustrations du dialogue des cultures, de l’amitié des peuples et de la résolution pacifique des contentieux, justifie ce choix d’une solution à l’amiable", selon le communiqué du ministère.Poète, écrivain et premier Président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a également été Président de la fédération du Mali. Il a aussi approfondi le concept de négritude, introduit par Aimé Césaire. L’homme politique a passé ses dernières années à Verson, en Normandie.

afrique subsaharienne

sénégal

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sénégal, leopold sédar senghor, france, vente aux enchères, président