Poutine cite les noms des "fils éminents de l’Afrique" que la Russie honore

"En Russie, on garde la mémoire et on honore les fils éminents de l’Afrique. Je les nommerai, chers amis. Nous ne devons pas les oublier. Je citerai les noms de Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Ahmed Ben Bella, Omar al-Mokhtar, Kwame Nkrumah, Samora Machel, Léopold Senghor, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere. Nous n’oublions pas non plus d’autres combattants africains pour la liberté et dirigeants nationaux africains. Animés par les principes de justice et d’égalité, ils ont fermement défendu une voie de développement indépendante pour leur peuple, souvent au prix de leur vie", a-t-il déclaré lors de la session plénière du Sommet Russie-Afrique.