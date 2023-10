https://fr.sputniknews.africa/20231028/ce-pays-africain-connait-lune-des-plus-grandes-epidemies-de-cholera-au-monde-selon-loms-1063132899.html

Ce pays africain connaît l'une des plus grandes épidémies de choléra au monde, selon l'OMS

Plus de 41.000 cas de choléra, dont 314 décès, ont été signalés cette année en République démocratique du Congo (RDC), ce qui en fait l'une des plus grandes épidémies de choléra au monde, a indiqué, vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Alors que la crise sanitaire complexe en RDC s'est aggravée depuis le début de l'année, les cas de choléra ont de nouveau augmenté dans le pays, avec les cas concentrés dans l'est touché par les conflits, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Après un premier pic en avril 2023, environ 1.000 cas ont été signalés chaque semaine, a précisé l'OMS, soulignant que des épidémies plus importantes et plus durables représentent des défis supplémentaires pour les agents de santé. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance du développement social. Selon l'OMS, entre 1,3 et 4 millions de cas de choléra et entre 21.000 et 143.000 décès dus au choléra sont signalés chaque année dans le monde. En octobre 2023, le gouvernement de la RDC a lancé un plan visant à éliminer la maladie d'ici à 2030.

