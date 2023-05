https://fr.sputniknews.africa/20230508/plus-de-300-cas-de-cholera-detectes-en-rdc-1059115197.html

Plus de 300 cas de choléra détectés en RDC

Plus de 300 infections au choléra, dont 11 mortelles, ont été recensées dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Les pays de l’Afrique centrale... 08.05.2023, Sputnik Afrique

Une épidémie de choléra refait surface dans la ville de Lubumbashi, province Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC, ont signalé les autorités locales.Sur les 329 cas notifiés, il y a eu 11 décès en deux semaines, selon Joseph Sambi Bulanda, ministre de la Santé du Haut-Katanga, relayé par Actualite.cd.Les personnes infectées seront prises en charge gratuitement. Le ministre a également exhorté à observer des mesures d'hygiène pour résister à l’épidémie, notamment bouillir l'eau et se rendre à l'hôpital au cas de vomissements.Flambées épidémiquesExacerbées par le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et par les catastrophes naturelles, les épidémies de choléra frappent régulièrement l’Afrique centrale et australe.Ainsi, début mai le Cameroun a annoncé 13 décès et 73 cas positifs de cette maladie. Au Zimbabwe, de février à fin avril, environ 600 infections ont été recensées.Fin mars le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré que les pires épidémies de choléra à avoir frappé la région depuis des années se déroulent actuellement au Burundi, en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Somalie, en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.Le choléra est une infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille vibrio cholerae, hautement contagieux et mortel. Les symptômes les plus récurrents sont la diarrhée et les vomissements.

