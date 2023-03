https://fr.sputniknews.africa/20230328/lunicef-tire-la-sonnette-dalarme-face-aux-epidemies-de-cholera-en-afrique-1058344364.html

L'UNICEF tire la sonnette d'alarme face aux épidémies de choléra en Afrique

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a appelé à un financement d'urgence pour élargir les efforts visant à atteindre des millions de personnes... 28.03.2023, Sputnik Afrique

Appelant à 171 millions de dollars de fonds pour venir en aide à 28 millions de personnes souffrant dans la région, l'UNICEF a déclaré que "des réponses personnalisées parvenaient déjà à de nombreuses personnes touchées, mais qu'il fallait faire plus de toute urgence".L'agence a déclaré que les pires épidémies de choléra qui ont frappé la région depuis des années se déroulent actuellement au Burundi, en Ethiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Somalie, en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.Les épidémies de choléra sont exacerbées par la pauvreté, les catastrophes, les conflits et les conséquences du changement climatique, comme les tempêtes extrêmes et les inondations, ainsi que le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS ).

