Le choléra n'est plus une urgence nationale de santé publique au Malawi

La ministre de la Santé, Khumbize Kandodo Chiponda, a précisé dans un communiqué que cette décision était conforme aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé.Depuis février 2022, le Malawi lutte contre la pire épidémie de choléra de son histoire, contraignant le président Lazarus Chakwera à décréter une urgence de santé publique le 5 décembre dernier.Depuis juillet, ce pays d'Afrique australe a recensé au moins cinq décès, le dernier ayant été enregistré le 28 juillet, avec 67 nouveaux cas cumulés.En date de lundi, le nombre total de cas et celui de décès enregistrés depuis février dernier s'élevaient respectivement à 58.981 et à 1.768.Selon la ministre, 26 des 29 districts du pays ont maîtrisé l'épidémie et les trois derniers signalent par intermittence moins de cinq cas par jour. Elle a néanmoins appelé à la poursuite de la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle du choléra jusqu'à la fin de l'épidémie dans l'ensemble du pays.

