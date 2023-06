https://fr.sputniknews.africa/20230609/epidemie-de-cholera-en-afrique-du-sud-le-bilan-salourdit-a-31-morts-1059806571.html

Épidémie de choléra en Afrique du Sud: le bilan s'alourdit à 31 morts

Épidémie de choléra en Afrique du Sud: le bilan s’alourdit à 31 morts

La municipalité de Tshwane, à Pretoria, avait publié un avertissement sanitaire, exhortant les habitants à ne pas boire l'eau du robinet après des doutes sur... 09.06.2023

Le bilan de l’épidémie de choléra qui affecte l’Afrique du Sud depuis février dernier s’est alourdi à 31 morts, alors que 166 cas ont été confirmés en laboratoire, a annoncé le 8 juin le ministère de la SantéUn précédent bilan faisait état de 22 morts, en majorité dans l’épicentre de l'épidémie situé dans la localité de Hammanskraal, au nord de la capitale Pretoria.Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que la province de Gauteng, qui englobe Pretoria et Johannesburg, compte 29 morts, tandis que l'État libre et Mpumalanga comptent un décès chacun.Notant que le pays a enregistré un total de 202 infections suspectées de choléra dans cinq provinces entre le 1er février et le 6 juin 2023, il a précisé que plus de 600 personnes présentant des symptômes assimilés à la maladie ont été examinées dans les hôpitaux de Gauteng et de l'État libre.Le département a également appelé les Sud-africains à rester vigilants en évitant les aliments, l'eau et les surfaces suspectés d’être contaminés, tout en se lavant les mains avec du savon avant de manipuler des aliments pour prévenir une éventuelle infection.La municipalité de Tshwane (Pretoria) avait publié un avertissement sanitaire, exhortant les habitants à ne pas boire l'eau du robinet après des doutes sur sa salubrité.Des équipes d'intervention ont été dépêchées pour prélever des échantillons d'eau afin d'effectuer des tests supplémentaires, a-t-elle souligné.L'Afrique du Sud est depuis plusieurs mois aux prises avec une épidémie de choléra qui suscite les inquiétudes des autorités sanitaires. La dernière épidémie de choléra déclenchée dans le pays remonte à 2008, avec plus de 12.000 cas et une soixantaine de décès.

