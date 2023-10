https://fr.sputniknews.africa/20231026/les-ukrainiens-revendent-lexplosif-c4-sur-le-darknet---images-1063093871.html

Les Ukrainiens revendent l’explosif C4 sur le darknet - images

Les Ukrainiens revendent l’explosif C4 sur le darknet - images

Des armes et des explosifs, notamment du C-4, livrés à Kiev par des pays occidentaux dans le cadre de l’aide militaire sont revendus sur le marché noir via le... 26.10.2023, Sputnik Afrique

Des copies d’annonces de vente dont dispose Sputnik font état de la revente via le marché noir d’armes et d’explosifs, plus particulièrement du C-4 livrés à l’Ukraine dans le cadre de l’aide militaire occidentale."Du C-4 à partir de 800 USD/1.000 g. Kiev", indique une annonce.L’annonce comporte une photo de la marchandise: des pains d’explosif avec le marquage en anglais.Le processus de commande et le mode de livraison sont également décrits.Le C-4 est une variété d’explosifs de la famille des plastics. Il est composé d’un explosif, d’un liant plastique, d’un plastifiant et d’un produit pétrolier."Il y a eu des fuites d’armes en provenance d’Ukraine"La probabilité de l’apparition des armes en provenance d'Ukraine au Moyen-Orient via le marché noir a été récemment admise le Président russe Vladimir Poutine."Je doute qu'il y ait eu des livraisons d'armes en provenance d'Ukraine. Mais je suis certain qu'il y a eu des fuites d'armes en provenance d'Ukraine. Le niveau de corruption en Ukraine est connu, il est très élevé. Le marché noir est constitué de telle sorte qu'il y a beaucoup de gens prêts à acheter, et en Ukraine, il y a beaucoup de gens prêts à vendre", a-t-il déclaré le 13 octobre à l'issue de sa visite au Kirghizstan pour le sommet de la Communauté des États indépendants (CEI).

