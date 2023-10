https://fr.sputniknews.africa/20231009/les-armes-ukrainiennes-en-palestine-avec-la-corruption-de-kiev-pas-une-surprise-pour-un-expert-1062664369.html

Les armes ukrainiennes en Palestine? Avec la corruption de Kiev, pas une surprise, pour un expert

Les armes ukrainiennes en Palestine? Avec la corruption de Kiev, pas une surprise, pour un expert

Le Hamas a lancé une offensive sur Israël. Pour Sputnik Afrique, Mokhtar Saïd Mediouni, ex-colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en questions... 09.10.2023, Sputnik Afrique

Les armes ukrainiennes en Palestine? Avec la corruption de Kiev, pas une surprise, pour un expert Le Hamas a lancé une offensive sur Israël. Pour Sputnik Afrique, Mokhtar Saïd Mediouni, ex-colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense, fait le point sur la situation au Proche-Orient et évalue les informations concernant les armes destinées à l'Ukraine mais retrouvées en Palestine.

"L'ex-président du Nigeria, avant de quitter le pouvoir dernièrement, a déclaré que des armes qui étaient soi-disant destinées à l'Ukraine se sont retrouvées en Afrique entre les mains de groupes terroristes. On connaît l'ampleur des dégâts actuellement dans le gouvernement ukrainien de Volodymyr Zelensky, la corruption qui gangrène tous les secteurs, même les rations de combat des militaires ont été détournées", indique Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense."C'est un problème de prise de conscience collective. Si on veut arrêter le massacre, il faudrait qu'on travaille pour la paix", juge M.Mediouni.Retrouvez également dans cette émission:- Souleyman Amzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurités, sur le refus de la Mauritanie d’accueillir les militaires français expulsés du Niger.- Anne Abaho, enseignante en relations internationales et études de sécurité, Université de Nkumba et Ian Liebenberg, politologue et professeur à l'université de Namibie et à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud sur le rôle joué par l’Occident dans la prolifération des armes lors de conflits.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:-Serguei Lavrov a rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe.-Les pays du Maghreb réagissent au conflit israélo-palestinien.-Premier bilan des hostilités en cours en Israël.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

