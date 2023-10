https://fr.sputniknews.africa/20231024/defaut-de-paiement-citigroup-evalue-la-menace-pour-les-pays-africains--1063050722.html

Défaut de paiement: Citigroup évalue la menace pour les pays africains

Défaut de paiement: Citigroup évalue la menace pour les pays africains

Les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter de nouveaux défauts de paiement dans les pays africains, a déclaré à Bloomberg David Cowan, économiste chez... 24.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-24T14:46+0200

2023-10-24T14:46+0200

2023-10-24T14:47+0200

international

dette

défaut de paiement

afrique

croissance

mine

matières premières

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1d/1059570549_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_99372660a226f40bf623a301b9ed9474.jpg

Ciel dégagé sur la dette africaine. Alors que la Zambie et le Ghana sont les deux derniers pays du continent à avoir été mis en défaut de paiement, il y a peu de risques pour qu’un nouveau domino tombe, a déclaré à Bloomberg David Cowan, économiste chez Citigroup.Les craintes se sont intensifiées ces derniers mois, dans un contexte de hausse des rendements américains et de ralentissement de la croissance mondiale. L’Afrique doit notamment porter le fardeau du remboursement des euro-obligations, qui devrait culminer à 9 milliards de dollars dus, au cours des deux prochaines années, selon les calculs de Bloomberg. L'Angola et le Kenya se retrouveront en particulier face à des échéances importantes.Croissance et matières premièresSi le spectre d’un défaut de paiement s’éloigne, c’est en particulier grâce à une croissance intérieure toujours robuste dans plusieurs pays africains. Le Sénégal devrait afficher une augmentation de 8,8% de son PIB en 2024, le Kenya culminera à 5,3% et la Zambie à 4,3%, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI).Les matières premières font partie intégrante de ces hausses de croissances, en particulier le gaz, dont plusieurs gisements ont été découvert sur le continent récemment. Le secteur minier pourrait également jouer un rôle important dans l’économie verte, l’Afrique possédant d’importantes réserves de cobalt, lithium et nickel, éléments nécessaires à la transition écologique, affirme encore David Cowan.Plusieurs dirigeants ont déjà appelé les grandes institutions financières à réviser leur évaluation de la dette africaine. Le Président Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, avait notamment appelé les agences de notation à se baser sur des "indicateurs économiques fondamentaux plutôt que sur des évaluations subjectives", fin septembre.Les critères environnementaux devraient aussi être pris en compte pour renégocier la dette des pays africains, fortement éprouvés par les changements climatiques, avait pour sa part déclaré récemment le Président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, dette, défaut de paiement, afrique, croissance, mine, matières premières