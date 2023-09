https://fr.sputniknews.africa/20230920/les-pays-riches-ne-respectent-pas-leur-engagement-envers-lafrique-selon-le-president-sud-africain-1062250721.html

Les pays riches ne respectent pas leur engagement envers l'Afrique, selon le Président sud-africain

Les pays riches ne respectent pas leur engagement envers l'Afrique, selon le Président sud-africain

L’Afrique est victime du non-respect de leurs obligations de la part des pays riches, c’est pourquoi les institutions financières doivent être réformées... 20.09.2023, Sputnik Afrique

Les engagements pris par la communauté internationale pour promouvoir le progrès des pays en développement, y compris les pays africains, n'ont pas été respectés, a déclaré ce 20 septembre Cyril Ramaphosa, le Président sud-africain. Une situation qui met à l'ordre du jour la nécessité de réformer le système actuel des organisations financières internationales, a-t-il annoncé lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies.Selon le chef d’État sud-africain, ce manquement aux engagements de soutien au développement creuse le fossé entre le Nord et le Sud. Les économies avancées sont en effet censées consacrer au moins 0,7% de leur PIB à l'aide au développement.Une réforme des institutions financières internationalesPour relever le défi du développement, il faut réformer l'ensemble de l'architecture financière internationale existante, insiste le dirigeant sud-africain.Pour lui, les mandats des banques multinationales de développement devraient être révisés afin de mieux répondre aux besoins des pays en développement.Dans ce contexte, ces banques de développement devraient soutenir des projets et des programmes conformes aux priorités des différents pays. Le système fiscal international devrait refléter la diversité des besoins et des capacités des pays développés comme des pays en développement.La dette des pays africainsM.Ramaphosa a également souhaité que l'on s'attaque au problème de la dette des pays les plus pauvres du monde.La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies se déroule à New York du 19 au 26 septembre. Plusieurs pays africains y ont été représentés, entre autre l’Algérie, le Nigéria, l’Afrique du Sud, l’Angola.

